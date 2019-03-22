Арбитраж второй раз отказался обанкротить парфюмерную компанию «Аромат» по иску «Татфондбанка»

Арбитражный суд Татарстана отклонил иск ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов, о банкротстве казанского производителя парфюмерной продукции ОАО «Аромат».

Иск был подан в феврале 2019 года. Сумма исковых требований — 1,2 млн рублей. Заявление было отклонено в связи с тем, что «Аромат» погасил этот долг перед ТФБ.

Это уже второй раз, когда АС РТ отказывается обанкротить «Аромат». В сентябре прошлого года АСВ подало иск о банкротстве АО «Аромат» за долг в 125,5 млн рублей, но в итоге суд оставил иск без рассмотрения. Жалоба АСВ также была отклонена.