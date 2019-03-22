Учреждение Роскомнадзора заказало разработку системы контроля за поисковиками за 25 млн рублей

«Главный радиочастотный центр» (учреждение Роскомнадзора) заказал разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковыми системами, VPN, прокси-серверами и анонимайзерами. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Отмечается, что система не будет новой с технической и конструкторской точки зрения, но известных аналогов у нее нет. Начальная стоимость контракта — 25 млн рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещенных в Сети. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Закон о фейк-ньюс устанавливает штрафы от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете недостоверных данных. Действие закона не будет распространяться на новостные агрегаторы и традиционные СМИ.



