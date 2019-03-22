В Башкирии появится сервисный центр по обслуживанию голландских грузовиков
В Башкирии планируется создание крупного центра по обслуживанию голландских грузовиков. Проект был представлен на хабировском «инвестчасе» в четверг, 21 марта.
Инвестором выступил дилер автомобильной марки DAF — ООО «Дженерал Сервис». Объект разместится в Уфимском районе рядом с трассой М-5 «Урал». Общий объем вложений составляет 120 млн рублей, рассказали в пресс-службе администрации РБ.
Власти региона намерены выделить землю, а также обеспечить объект необходимой инженерной инфраструктурой.
В настоящее время подготовлен проект центра.
Напомним, ранее власти Башкирии одобрили производство фиброцементных плит в Кумертау.Бизнес Башкортостан
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