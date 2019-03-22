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В Башкирии появится сервисный центр по обслуживанию голландских грузовиков

08:44, 22.03.2019
В Башкирии появится сервисный центр по обслуживанию голландских грузовиков
Фото: pixabay.com

В Башкирии планируется создание крупного центра по обслуживанию голландских грузовиков. Проект был представлен на хабировском «инвестчасе» в четверг, 21 марта.

Инвестором выступил дилер автомобильной марки DAF — ООО «Дженерал Сервис». Объект разместится в Уфимском районе рядом с трассой М-5 «Урал». Общий объем вложений составляет 120 млн рублей, рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Власти региона намерены выделить землю, а также обеспечить объект необходимой инженерной инфраструктурой.

В настоящее время подготовлен проект центра.

Напомним, ранее власти Башкирии одобрили производство фиброцементных плит в Кумертау.

Бизнес Башкортостан
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