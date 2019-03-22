Переименование Астаны в Нурсултан может негативно повлиять на имидж Казахстана — эксперт

Смена названия Астаны может негативно сказаться на имидже Казахстана. Об этом заявил профессор социально-экономической географии Университета Осло Майкл Джентиль.

По его словам, при переименовании казахстанской столицы пострадает репутация страны за рубежом. При этом Джентиль подчеркнул, что Астана создавалась именно как символ Казахстана

«Казахстан потратил большие средства на маркетинг как таковой, но это [смена названия города] лишит страну части набранных за последние годы «очков» в том, что касается имиджа», — цитирует профессора «РИА Новости».

Напомним, ранее парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны из Астаны в Нурсултан.

Ранее татарстанские телеграм-каналы массово стали переименовываться в Нурсултан.