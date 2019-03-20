Телеграм-каналы стали переименовываться в Нурсултан

Татарстанские телеграм-каналы стали менять названия, обыгрывая сегодняшнее переименование Астаны в Нурсултан. Они стали обыгрывать имя экс-президента Казахстана.

Так, канал «Еду в Татарстан» ненадолго взял себе название «Еду в Нурсултан», «Шалтай-Бабай» взял себе имя «Шалтай-Нурсултан», «Бабай позвонит» стал каналом «Нурсултан позвонит». Отдельно можно отметить канал «Немуравьев», который взял себе название «Неэсперанто», намекая на переименование улицы Эсперанто в Казани в улицу Назарбаева.

Во флешмобе отметились не только татарстанские каналы. Например, «Беспощадный пиарщик» взял себе название «Владимир». А канал Егора Холмогорова назвался «Холмогоров Акмолинск» (прежнее название Астаны). «Караульный» стал «Нурсултаном Караульным», «Следак шепнул» — «Нурсултан шепнул» и так далее.

Напомним, что сегодня парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны из Астаны в Нурсултан.