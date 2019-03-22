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Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

02:46, 22.03.2019
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Фото: kremlin.ru

Администрация США отказалась предоставлять демократам из палаты представителей информацию о переговорах американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

В послании юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне сказано, что Конгресс не имеет права требовать информацию о закрытых беседах президента с иностранным лидером. В качестве исторических примеров Чиполлоне указал первого президента США Джорджа Вашингтона и администрацию Билла Клинтона, сообщает издание Politico.

В начале марта демократы официально потребовали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина. В заявлении было указано, что американский лидер неоднократно пытался скрыть детали переговоров с Путиным от других представителей администрации, Конгресса и простых американцев.

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