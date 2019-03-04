Демпартия США официально потребовала раскрыть детали переговоров Трампа и Путина

Демократическая партия США потребовала от Белого дома раскрыть детали переговоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В заявлении председателей профильных комитетов палаты представителей США говорится, что Трамп много раз пытался скрыть детали переговоров с Путиным от других представителей администрации, конгресса и простых американцев. Также он якобы конфисковал записи, касающиеся, по крайней мере, одной встречи с российским лидером, и дал указание американскому переводчику не обсуждать содержание переговоров с другими лицами.

Ранее о том, что демократы хотят добиться от Трампа разглашения тем переговоров с Путиным, сообщили СМИ.