Зарплата сотрудников «Нижнекамскнефтехима» выросла на 15%

Фото: Максим Платонов

На «Нижнекамскнефтехиме» с 1 марта 2019 года на 15% подняли зарплату сотрудникам. Теперь средний доход работников составит 58 тыс. рублей. Повышение коснулось всех, кроме руководителей высшего звена.

— Более 9 тысячам работников, которым проводили оплату труда по сеткам № 2, 3, 4, 5, 6, довели до самой высокой сетки оплаты труда №1, по которой до этого начисляли заработную плату 6 тысячам работников. Кроме того, одномоментно была произведена индексация базовой тарифной ставки, что увеличило базовые тарифы всем 15 тысячам работников на 10%. Увеличение заработной платы не коснулось руководителей высшего звена, — процитировал генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина телеканал «Нефтехиммедиа».

Человеческий капитал является главным фактором конкурентоспособности, экономического роста и эффективности предприятия. В компании работают 15 тысяч сотрудников, представителей 300 профессий, в дочерних обществах — почти 5 тысяч. Вместе с семьями и ветеранами это более 30 тыс. нижнекамцев.

Кадровая и социальная политика реализуется на основании коллективного договора. Среди основных программ — обеспечение работников жильем, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, поддержание высокого уровня жизни ветеранов предприятия. Кроме этого, предусмотрены льготы для молодых нефтехимиков. В 2018 году предприятие успешно реализовало все социальные программы.