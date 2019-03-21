Антон Понкрашов: «Меня сложно увидеть в ночном клубе, я не гуляю. Пью два раза в год максимум»

Фото: Олег Тихонов

Капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов рассказал о том, как он изменился после женитьбы, и ответил на вопрос о мотивации в карьере спортсмена.

— Мы никогда не задумываемся о некоторых вещах, но потом происходит какое-то жизненное событие, сверху Бог нам говорит: «Вот тебе, дурачок». По голове тебя бьет. И ты понимаешь, что, блин, а ведь можно было всего этого избежать. И вот таких примеров у меня было несколько, которые тюкнули, и тюкнули очень больно. Если бы эти ситуации не произошли, я возможно бы и не пересмотрел свое отношение.

Один из самых больных укусов, когда я за несколько лет свалился от игрока ЦСКА и сборной России до «Красного Октября». Это было серьезное падение. После Волгограда я подписался с УНИКСом и встретил как раз жену. Она во всей этой ситуации меня очень сильно качнула в правильную сторону. Получилось так, что я приехал в Казань, получил травму, порвал связки, и было непонятно, а потом раз и все стало лучше, чем было.



Меня сложно увидеть в ночном клубе, я не гуляю. Меня сложно увидеть под алкоголем, потому что я практически не пью. Практически — это два раза в год, максимум. И много таких факторов…



— Был ли в твоей карьере момент, когда опускались руки? Баскетбол становился противен?

— Практически у всех спортсменов бывают эти моменты. Они бывают и в течение сезона. Какие-то неудачные игры, конфликтные ситуации, и руки опускаются, но есть очень много мотивирующих видео в интернете. Я вот смотрел в «Инстаграме» речь Дензела Вашингтона. Смысл такой, что нужно все время работать, и, если ты упал, в этом ничего страшного. Мотивация, на самом деле, очень серьезная штука. Потому что ты иногда думаешь: «А зачем?».

Опять же когда я со своей женой разговариваю и понимаю, что для меня мотивация — это вообще самая главная моя энергия. И я понимаю, что когда остановлюсь и скажу, мне сегодня достаточно, тогда я закончу. Либо ты должен впахивать и добиваться, либо надо заканчивать. Это мое личное мнение.

— Как ты изменился после женитьбы? В бытовых мелочах, может быть?

— Я свинья, я разбрасываю вещи. Здесь уже такое не прокатит, — рассказал Понкрашов в интервью Sports.ru.