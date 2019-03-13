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Генпрокурор России поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов

18:32, 13.03.2019
Генпрокурор России поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов
Фото: kremlin.ru

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной рассказал, что по результатам проверок «будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона».

Куренной не исключил, что при выявлении случаев двойной платы с граждан за вывоз ТКО будет произведен перерасчет, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что если при переходе на новую систему обращения с ТКО все сведется к росту платы за вывоз мусора, то «это не работа, а профанация».

По словам главы государства, нужно навести порядок в этой сфере и «избавиться от мутных структур».

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