Генпрокурор России поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов
Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной рассказал, что по результатам проверок «будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона».
Куренной не исключил, что при выявлении случаев двойной платы с граждан за вывоз ТКО будет произведен перерасчет, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что если при переходе на новую систему обращения с ТКО все сведется к росту платы за вывоз мусора, то «это не работа, а профанация».
По словам главы государства, нужно навести порядок в этой сфере и «избавиться от мутных структур».ОбществоВласть
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