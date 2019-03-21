Фонд ЖКХ предложил выделять из бюджета деньги на капремонт жилых памятников культуры

Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил правительству РФ выделить отдельную строку федерального бюджета под финансирование капремонта жилых домов, признанных памятниками культуры.

Как рассказал глава фонда Сергей Степашин, речь пойдет только о памятниках федерального значения.

«На днях мы провели заседание специальное общественного совета и поставили вопрос, а что же делать с капремонтом памятников культуры, цена совершенно другая. Мы сейчас готовим записку в адрес председателя правительства с тем, чтобы он дал поручение о том, чтобы была выделена специальная строка в бюджете Минкультуры для осуществления капремонта домов, которые признаны федеральными памятниками», — передает ТАСС слова Степашина.

Особой эту проблему назвал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По его словам, в центре города памятниками признаны 80% зданий.

«Мы советуемся с членами правительства и будем принимать решения, кардинально изменим эту систему, цена вопроса на капитальный ремонт исторического дома, который находится под охраной, она недостаточна. Мы сейчас сделали ревизию капитального ремонта таких домов и видим, что идет утеря определенных элементов, это неправильно», — отметил он.

Напомним, что в Казани приостановили снос Арских казарм в Октябрьском городке. Эти дома до последнего времени оставались жилыми, притом что их построили около 100 лет назад. Однако они не были признаны объектами культурного значения, даже на республиканском уровне, и поэтому застройщик получил право снести здания.