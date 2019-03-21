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Фонд ЖКХ предложил выделять из бюджета деньги на капремонт жилых памятников культуры

16:57, 21.03.2019
Фонд ЖКХ предложил выделять из бюджета деньги на капремонт жилых памятников культуры
Фото: tatarstan.ru

Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил правительству РФ выделить отдельную строку федерального бюджета под финансирование капремонта жилых домов, признанных памятниками культуры.

Как рассказал глава фонда Сергей Степашин, речь пойдет только о памятниках федерального значения.

«На днях мы провели заседание специальное общественного совета и поставили вопрос, а что же делать с капремонтом памятников культуры, цена совершенно другая. Мы сейчас готовим записку в адрес председателя правительства с тем, чтобы он дал поручение о том, чтобы была выделена специальная строка в бюджете Минкультуры для осуществления капремонта домов, которые признаны федеральными памятниками», — передает ТАСС слова Степашина.

Особой эту проблему назвал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По его словам, в центре города памятниками признаны 80% зданий.

«Мы советуемся с членами правительства и будем принимать решения, кардинально изменим эту систему, цена вопроса на капитальный ремонт исторического дома, который находится под охраной, она недостаточна. Мы сейчас сделали ревизию капитального ремонта таких домов и видим, что идет утеря определенных элементов, это неправильно», — отметил он.

Напомним, что в Казани приостановили снос Арских казарм в Октябрьском городке. Эти дома до последнего времени оставались жилыми, притом что их построили около 100 лет назад. Однако они не были признаны объектами культурного значения, даже на республиканском уровне, и поэтому застройщик получил право снести здания.

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