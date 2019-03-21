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Центробанк отозвал статус СРО у Межрегионального союза кредитных кооперативов

16:23, 21.03.2019
Центробанк отозвал статус СРО у Межрегионального союза кредитных кооперативов
Фото: wikipedia.org / NVO

Банк России решил отменить статус саморегулируемой организации у Межрегионального союза кредитных кооперативов (МСКК).

«Причиной такого решения стало пренебрежение саморегулируемой организацией обязанностями по контролю за своими членами: МСКК не выявил многочисленные грубые нарушения и недобросовестные практики целого ряда КПК», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор добавляет, что департамент микрофинансового рынка зафиксировал в работе МСКК факты неоднократного нарушения требований закона.

«Банк России считает чрезвычайно важной контрольную функцию саморегулируемых организаций на финансовом рынке. Мы постепенно переходим к системе пропорционального надзора, и успешность ее внедрения будет зависеть от того, насколько качественно СРО выполняют свои обязанности по предотвращению рисков для потребителей услуг финансовых организаций», — приводятся в сообщении слова зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

Ранее сообщалось, что Центробанк разработал изменения в законопроект по деятельности ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кооперативов, а также соответствующих СРО. В частности, регулятор предлагал запретить микрофинансовым компаниям привлекать деньги физлиц.

ЭкономикаБанки
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