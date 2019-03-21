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Адвокаты Арашукова попросили восстановить его в должности сенатора

14:32, 21.03.2019
Адвокаты Арашукова попросили восстановить его в должности сенатора
Фото: council.gov.ru

Защита обжаловала в Мосгорсуде временное отстранение Рауфа Арашукова от должности сенатора от Карачаево-Черкесской Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Тогда же был задержан и его отец — Рауль Арашуков. По версии следствия, он является создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности сенатора.

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