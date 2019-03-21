Страны задолжали России почти $40 млрд

На 1 февраля долг иностранных государств перед Россией составил $39,2 млрд с учетом обязательств перед бывшим СССР.



По данным на начало 2016 года «советские» долги перед Россией составляли $34 млрд, сообщает «Интерфакс».

Ранее Белоруссия обратилась к России с просьбой дать кредит для рефинансирования долга на $600 млн.

Также Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.