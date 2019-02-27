Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн

Белоруссия обратилась к России с просьбой дать кредит для рефинансирования долга на $600 млн.

Как пояснил глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович, решение о выдаче кредита пока не принято. Однако, по его словам, средства на предоставление этого займа предусматривались в федеральном законе о бюджете России на 2019 год, пишет «Интерфакс».

Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите на 10 лет. Объем займа составит $700 млн. Деньги были выданы на обслуживание в 2017 году государственного долга Белоруссии перед Россией.