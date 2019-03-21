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В 2022 году в Кировской области появится национальный парк «Вятка»

13:07, 21.03.2019
В 2022 году в Кировской области появится национальный парк «Вятка»
Фото: ru.wikipedia.org / Юкатан

В 2022 году в Кировской области создадут особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Вятка», сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала замминистра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова. Площадь национального парка составит 50 тысяч га.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о признании памятником природы озера Черное в Зеленодольском районе РТ. Теперь озеро стало особо охраняемой природной территорией, образованной с целью сохранения уникального озерного комплекса, охраны водных, околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

Общество Кировская область
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