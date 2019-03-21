В 2022 году в Кировской области появится национальный парк «Вятка»
В 2022 году в Кировской области создадут особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Вятка», сообщает ТАСС.
Такое заявление сделала замминистра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова. Площадь национального парка составит 50 тысяч га.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о признании памятником природы озера Черное в Зеленодольском районе РТ. Теперь озеро стало особо охраняемой природной территорией, образованной с целью сохранения уникального озерного комплекса, охраны водных, околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.Общество Кировская область
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым