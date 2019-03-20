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В Татарстане признали памятником природы озеро Черное

16:40, 20.03.2019 1
В Татарстане признали памятником природы озеро Черное
Фото: ojm.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о признании памятником природы озера Черное в Зеленодольском районе РТ.

Теперь озеро стало особо охраняемой природной территорией, образованной с целью сохранения уникального озерного комплекса, охраны водных, околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

Площадь озера составляет 2 гектара, оно расположено в 500 метрах северо-западнее от поселка Ивановский Зеленодольского района, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:30
    Это озеро находится около нашей дачи , тем летом нагнали технику , за неделю вывезли весь грунт , поставили забор и теперь строят 5 коттеджей с вертолетной площадкой . А местным жителей даже мимо пройти не разрешают .
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