В Татарстане признали памятником природы озеро Черное
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о признании памятником природы озера Черное в Зеленодольском районе РТ.
Теперь озеро стало особо охраняемой природной территорией, образованной с целью сохранения уникального озерного комплекса, охраны водных, околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.
Площадь озера составляет 2 гектара, оно расположено в 500 метрах северо-западнее от поселка Ивановский Зеленодольского района, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.Общество Татарстан
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