АС РТ отказался признать недействительной сделку «Татфондбанка» и «Татспиртпрома» на 574 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении заявления Агентства по страхованию вкладов о признании недействительной сделки между ПАО «Татфондбанк» и АО «Татспиртпром». Решение было принято 24 декабря.

Речь идет о банковских операциях, совершенных 24 ноября 2016 года, по перечислению 574 млн рублей с депозитных счетов «Татспиртпрома», открытых в ТФБ, сообщается на сайте АСВ.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 24 декабря 2018 г., в удовлетворении заявления конкурсного управляющего банком отказано.