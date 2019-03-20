Минтруд РФ разъяснил новую схему индексации пенсий
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Проект приказа опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума (ПМ) в регионе, и только после осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).
«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили «РГ» в Минтруде.
После введения новых правил сначала будет проводиться уравнивание с ПМ, а после — расчет прибавки.
Отмечается, что сейчас соцдоплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума в регионе его проживания.
Напомним, ранее российские профсоюзы и работодатели предложили скорректировать пенсионную реформу.ОбществоВласть
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