Минтруд РФ разъяснил новую схему индексации пенсий

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Проект приказа опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума (ПМ) в регионе, и только после осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили «РГ» в Минтруде.

После введения новых правил сначала будет проводиться уравнивание с ПМ, а после — расчет прибавки.

Отмечается, что сейчас соцдоплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума в регионе его проживания.

Напомним, ранее российские профсоюзы и работодатели предложили скорректировать пенсионную реформу.