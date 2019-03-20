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Минтруд РФ разъяснил новую схему индексации пенсий

06:25, 20.03.2019 8
Минтруд РФ разъяснил новую схему индексации пенсий
Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Проект приказа опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума (ПМ) в регионе, и только после осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили «РГ» в Минтруде.

После введения новых правил сначала будет проводиться уравнивание с ПМ, а после — расчет прибавки.

Отмечается, что сейчас соцдоплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума в регионе его проживания.

Напомним, ранее российские профсоюзы и работодатели предложили скорректировать пенсионную реформу.

ОбществоВласть
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Ничего не понял
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  • Анонимно 20 марта
    из пустого в порожнее
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  • Анонимно 20 марта
    опять людей обманывают на эти копейки пусть сами поживут
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  • Анонимно 20 марта
    Так и задумано!)
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  • Анонимно 20 марта
    Доплаты и только тем ктоне когда в жизни не работал .сейчас уже пенсию получоют нянечки которые всю жизнь проработали в садике или больнице меньше прожиточного минимума
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  • Анонимно 20 марта
    на примере бы показали а то что общие слова
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  • Анонимно 20 марта
    то есть все упирается в прожиточный минимум на него некоторые депутаты уже пытались прожить теперь будут считать снова от него же денег будет еще меньше снова добавят до 200 рублей а треску будет на всю страну
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  • Анонимно 20 марта
    Вот так и миллионерами станут лет через сто!
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