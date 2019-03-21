Индекс РТС превысил 1 240 пунктов, обновив максимум 2019 года

На открытии торгов Московской биржи индекс РТС превысил 1 240 пунктов.

Таким образом, индекс обновил свой максимум с 6 апреля прошлого года. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 1,16%, до 1 240,46 пункта.

Индекс Мосбиржи на 10.30 мск вырос на 0,19% и составил 2 508,9 пункта.

Ранее сообщалось, что рынок акций РФ максимально просел с начала года.