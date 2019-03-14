Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в России

Впервые Минприроды РФ оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в России. Данные приводятся на конец 2017 года.

Согласно отчету ведомства, совокупная цена всех минеральных и энергетических ресурсов составила 55,2 трлн рублей.

Стоимость запасов нефти равняется 39,6 трлн рублей, газа — 11,3 трлн рублей, коксующегося угля — почти 2 трлн рублей, алмазов и золота — 505 млрд рублей и 480 млрд рублей соответственно, пишет «РБК».

Ведомство оценивало стоимость ресурсов, включая только те недра, на которые выдана лицензия на использование. Так, по подсчетам Минприроды, в России приблизительные запасы нефти находятся в районе 9,04 млрд тонн, газа — в 14,47 трлн кубометров, золота — в 1407 тонн, алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Напомним, ранее данные о запасах нефти в США подорвали рост цен на сырье.