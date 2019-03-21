Поклонская: если Эрдоган приедет в Крым, то влюбится в него

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, если президент Турции Тайип Эрдоган приедет в Крым, то обязательно влюбится в него.

По словам парламентария, турецкий лидер в Крыму сможет насладиться не только прекрасными пейзажами, но и своими глазами увидеть настроение жителей полуострова.

«Если президент Турции приедет к нам в Крым, то он в него влюбится, увидит своими глазами крымчан и севастопольцев, которые радуются тому, что мы дома, у себя на родине и защитили себя», — сказала Поклонская «РИА Новости».

Также она назвала Крым «райским уголком на земле».

Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Крым сообщил, что пригласил турецкого Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму.

Напомним, сегодня сообщалось, что у президента РТ Рустама Минниханова состоятся переговоры с новым послом Турции в РФ.