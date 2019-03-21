У Рустама Минниханова состоятся переговоры с новым послом Турции в РФ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов примет в Казанском Кремле посла Турции в РФ Мехмета Самсара, сообщает пресс-служба президента РТ.

Указом президента Турции Реджепа Эрдогана Мехмет Самсар был назначен послом в России в декабре 2018 года. Планируется, что во второй половине дня президент Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочую поездку во Францию.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона стал почетным гостем на празднике прихода весны Навруз в городе Нуреке. Перед этим он осмотрел выставку народных ремесел. «Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Это отражается и в доброй традиции отмечать праздник Навруз, который возник тысячи лет назад и проникнут любовью к жизни», — сказал лидер Таджикистана. Минниханов, в свою очередь, поблагодарил Эмомали Рахмона и таджикский народ за организацию праздничных мероприятий и радушный прием.