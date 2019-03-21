КАМАЗ намерен через суд взыскать с «Мосгортранса» 145 млн рублей

КАМАЗ через суд требует взыскать с ГУП «Мосгортранс» 145,7 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Между двумя предприятиями заключены контракты на поставку низкопольных «Нефазов» и электробусов.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва заключила с КАМАЗом контракт жизненного цикла на поставку 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним. Сумма контракта составила 6,57 млрд рублей. Контракт предусматривает поставку электробусов, разработанных в соответствии с требованиями города, и дальнейшее их обслуживание в течение 15 лет. Электробусы будут оснащены оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и Wi-Fi.



