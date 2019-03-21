На ядерном полигоне КНДР зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло рядом с северокорейским ядерным полигоном уезде Пхунгери провинции Хамген-Пукто на северо-востоке страны.

Метеорологи зафиксировали толчок рядом с тем местом, где проводилось шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сообщает ТАСС.

Уточняется, что колебания почвы не являлись следствием испытания бомбы, а имели природное происхождение.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР может приостановить переговоры с США о денуклеаризации.