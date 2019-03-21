Ученые рассказали о смертельной опасности горячего чая

Международная группа ученых выяснила, что употребление горячего чая может повысить риск возникновения рака пищевода.

Ученые провели исследование, в котором было задействовано более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. В ходе эксперимента эксперты пришли к выводу, что регулярное употребление свше 0,7 литра чая с температурой 60 градусов Цельсия или выше повышает риск развития рака пищевода на 90 процентов, пишет портал EurekAlert!.



Профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества, который является ведущим автором исследования, рекомендует подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем их пить.

Ранее ученые американского онкологического центра им. М. Д. Андерсона рассказали, что употребление сахара в больших количествах повышает риск возникновения рака.