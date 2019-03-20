«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в четвертом матче серии

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (Екатеринбург) в четвертом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. За «Салават Юлаев» отличились Алексей Семенов (6-я минута), Эдуард Гиматов (7-я), Филип Ларсен (17-я) и Йонас Кемппаинен (36-я). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Франсис Паре (10-я) и Денис Бодров (59-я).

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч команды проведут 22 марта в Екатеринбурге.

Напомним, что предыдущий поединок завершился победой уфимцев в овертайме со счетом 2:1.