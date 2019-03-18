«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (Екатеринбург) в третьем матче полуфинала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1. В составе «Салавата Юлаева» отличились Владимир Ткачев (30-я минута) и Йонас Кемппайнен (72-я), чья шайба и стала победной. За «Автомобилист» единственную шайбу забросил Александр Кучерявенко на 45-й минуте.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится 20 марта в Уфе.

Напомним, что в прошлом матче между этими командами победу одержал «Автомобилист».