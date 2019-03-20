Fitch ухудшило прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019—2020 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало замедление роста мировой экономики на ближайшие два года.

Прогноз роста глобального ВВП на 2019 год был пересмотрен с 3,1% до 2,8%, на 2020 год — с 2,9% до 2,8%, следует из мартовского отчета агентства.

В Fitch также отметили, что не видят предпосылок для глобальной рецессии. Эксперты агентства среди положительных показателей назвали экономику США, которая растет темпами выше тренда.

К негативным факторам Fitch отнесло слабеющую экономику еврозоны и замедление темпов развития в Китае.



В декабре прошлого года в Fitch заявили о признаках ухудшения ситуации в мировой экономике. Тогда в агентстве обратили внимание на замедление глобального роста.