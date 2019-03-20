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Fitch ухудшило прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019—2020 годы

19:19, 20.03.2019 2
Fitch ухудшило прогноз по темпам роста мировой экономики на 2019—2020 годы
Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало замедление роста мировой экономики на ближайшие два года.

Прогноз роста глобального ВВП на 2019 год был пересмотрен с 3,1% до 2,8%, на 2020 год — с 2,9% до 2,8%, следует из мартовского отчета агентства.

В Fitch также отметили, что не видят предпосылок для глобальной рецессии. Эксперты агентства среди положительных показателей назвали экономику США, которая растет темпами выше тренда.

К негативным факторам Fitch отнесло слабеющую экономику еврозоны и замедление темпов развития в Китае.

В декабре прошлого года в Fitch заявили о признаках ухудшения ситуации в мировой экономике. Тогда в агентстве обратили внимание на замедление глобального роста.

АналитикаЭкономика
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    темп в Китае выше нашего во сколько раз?
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    Анонимно 20 марта
    там даже в период спада экономики рост был выше максимумов темпов роста экономики РФ
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