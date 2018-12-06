Fitch предупредило о рисках замедления мировой экономики

Агентство Fitch Ratings заявило о признаках ухудшения ситуации в мировой экономике: глобальный рост замедляется и становится менее сбалансированным, тогда как риски торможения нарастают — в частности на 2020 год.

По словам главного экономиста Fitch Брайана Култона, мировая экономика по-прежнему растет быстрыми темпами, однако в глобальном росте стали появляться трещины. Динамика роста трех главных экономик — США, еврозоны и Китая — начинает расходиться: первая продолжает уверенно расти, тогда как рост второй и третьей сходит на нет.

В базовом сценарии агентство прогнозирует небольшое замедление мировой экономики в 2020 году. При этом, подчеркивает Fitch, риски, связанные с более быстрым, чем ожидалось, ужесточением финансовых условий, возрастают.

О рисках замедления глобального роста предупреждает и Всемирный банк. В его недавнем докладе о перспективах экономики России говорится, что тарифная война между США и Китаем затронула около 2,5% мирового импорта товаров. Вероятность повышения ставок в США привела к ослаблению валют стран с формирующимися рынками. Кроме того, появилась неопределенность относительно сохранения баланса на нефтяном рынке.