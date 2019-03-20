Елена Аникина стала президентом Федерации бобслея России

Елена Аникина победила на выборах президента Федерации бобслея России, которые состоялись в рамках внеочередной конференции организации в Сочи.

Ее конкурентами были Андрей Пимашков и Олег Соколов. Последний снял свою кандидатуру в пользу Пимашкова. В результате голосования Аникина получила 25 голосов, Пимашков — восемь, передает ТАСС.

Ранее Аникина работала исполнительным директором Союза биатлонистов России, а также советником президента Олимпийского комитета России.

Елена Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января после того, как Александр Зубков принял решение оставить пост. В середине января Международная федерация бобслея и скелетона на два года дисквалифицировала Александра Зубкова за нарушения антидопинговых правил.