Козак допустил вероятность изменения налогового маневра для нефтяников

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак согласился, что правительство может подкорректировать условия налогового маневра для нефтяной отрасли.

«Мы в ближайшие дни еще раз выверим то, как работает налоговый маневр в нефтяной отрасли, те механизмы, которые заложены, которые должны сдерживать уровень цен в мелком опте и в рознице… В случае если есть объективная необходимость, чуть-чуть можно что-то скорректировать, речь не идет о радикальных изменениях», — приводит слова зампреда правительства РФ RNS.

Козак отметил, что власти хотят уйти от ручного управления ценами на топливо и отказаться от механизма соглашения с нефтяниками.

«Мы постараемся отказаться от этого ручного управления ценами через заключение соглашений», — добавил он.

Ранее убытки нефтяников в результате налогового маневра оценили в 55 млрд рублей. Компании считают, что схема компенсаций оказалась неэффективной.