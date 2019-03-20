В Челнах может закрыться единственный частный пляж Sundale

Челнинский предприниматель Айрат Тагиров допускает возможность закрытия единственного в городе частного пляжа Sundale. Бизнес подкосило требование сделать бесплатным вход и падение популярности.

Тагиров рассказал порталу chelny-biz.ru, что в первое время пляж был модным местом, но теперь молодежь уходит в кафе и кальянные.

«Тем более скоро аквапарк и термы откроют, там точно на улице будет бассейн с красивыми лежаками. Конечно, будет подороже, чем у нас. Я не думаю, что весь город туда убежит, но красивые девочки (большинство челнинских тусовщиц) точно», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что в сезон 2019 года пляж будет работать. Но из-за бесплатного входа Sundale откажется от бесплатных туалетов и питьевой воды. Запрет на алкогольные напитки останется.

Отдельно он пожаловался на погоду, из-за которой в последние два года пляж работает не в полную силу.

Ранее Тагиров подробно рассказывал в колонке для «Реального времени» о противостоянии с прокуратурой по поводу бесплатного прохода на пляж.