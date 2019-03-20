В 11 райсудах Татарстана открыты вакансии председателей
В Татарстане ищут 11 председателей районных судов. Конкурс на замещение вакантных должностей объявила Квалификационная коллегия судей РТ.
Как выяснило «Реальное время», большая часть вакансий на данный момент занята, но у действующих председателей заканчивается срок полномочий.
До 29 апреля в ККС РТ ждут документы от претендентов на пост председателя в Приволжском райсуде Казани и 10 районных судов республики:
— В Балтасинском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Нурлатском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском и Черемшанском.
Вакантной объявлена и должность зампреда Набережночелнинского горсуда.
На прошлом заседании ККС РТ рекомендовала в председатели Кировского суда Казани судью Верховного суда Татарстана Олега Соколова.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым