На пост председателя Кировского суда Казани претендует судья Соколов

Фото: Реальное время

На замещение председательской вакансии в Кировском райсуде Казани претендует судья Верховного суда Татарстана Олег Соколов.

13 марта Квалификационная коллегия судей РТ рассмотрит его кандидатуру и решит вопрос с рекомендацией на должность. По данным «Реального времени», соперников у Соколова нет.

В открытых источниках о претенденте на должность председателя информации немного. Олегу Соколову — 41 год, он мастер спорта по регби, член спортивной сборной судей Татарстана. В 2010 году был избран мировым судьей по Зеленодольскому району, в 2012 году указом президента РФ назначен судьей Верховного суда РТ.

Напомним, ранее Квалифколлегия судей РТ рекомендовала на пост председателя Вахитовского суда Казани главного судью Нижнекамска.