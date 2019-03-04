На пост председателя Кировского суда Казани претендует судья Соколов
На замещение председательской вакансии в Кировском райсуде Казани претендует судья Верховного суда Татарстана Олег Соколов.
13 марта Квалификационная коллегия судей РТ рассмотрит его кандидатуру и решит вопрос с рекомендацией на должность. По данным «Реального времени», соперников у Соколова нет.
В открытых источниках о претенденте на должность председателя информации немного. Олегу Соколову — 41 год, он мастер спорта по регби, член спортивной сборной судей Татарстана. В 2010 году был избран мировым судьей по Зеленодольскому району, в 2012 году указом президента РФ назначен судьей Верховного суда РТ.
Напомним, ранее Квалифколлегия судей РТ рекомендовала на пост председателя Вахитовского суда Казани главного судью Нижнекамска.ОбществоВласть Татарстан
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