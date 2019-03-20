В башкирском благотворительном фонде «Урал» сменился гендиректор

Новым гендиректором башкирского благотворительного фонда «Урал» стал Евгений Лохов. Он уже руководил им с 2012 по 2014 год.

«Работы у фонда очень много, и как только вникну во все вопросы, то приступим их выполнять. Сейчас говорить о конкретных действиях рано», — сказал Лохов, комментируя свое возвращение.



С 2014 года по настоящее время гендиректором фонда был Рим Бакиев. Причина его ухода неизвестна, пишет ProUfu.ru.

Ранее руководитель благотворительного фонда «Урал» Муртаза Рахимов отказался принимать орден Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат».