Минюст США одобрил приобретение компанией Disney 21st Century Fox за $71 млрд

Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению активов холдинга 21st Century Fox компанией Walt Disney. Сумма сделки составляет $71 млрд.



Соглашение одобрено при условии, что Disney откажется от владения 22 региональными спортивными каналами телесети Fox и продаст их, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста США.

В декабре 2017 года кинокомпания Walt Disney объявила о покупке одного из своих крупнейших конкурентов — 21th Century Fox. Сумма сделки составит около 52,4 млрд долларов, однако потом стало известно, что Disney заявила о готовности заплатить $71 млрд.