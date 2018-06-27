Минюст США одобрил приобретение компанией Disney 21st Century Fox за $71 млрд
Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению активов холдинга 21st Century Fox компанией Walt Disney. Сумма сделки составляет $71 млрд.
Соглашение одобрено при условии, что Disney откажется от владения 22 региональными спортивными каналами телесети Fox и продаст их, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста США.
В декабре 2017 года кинокомпания Walt Disney объявила о покупке одного из своих крупнейших конкурентов — 21th Century Fox. Сумма сделки составит около 52,4 млрд долларов, однако потом стало известно, что Disney заявила о готовности заплатить $71 млрд.Бизнес
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