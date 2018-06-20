Компания Disney заявила о готовности заплатить $71 млрд за активы 21st Century Fox

Американская компания The Walt Disney Company готова заплатить $71,3 млрд за активы холдинга 21st Century Fox.

В декабре Disney заявляла о готовности купить их за $52,4 млрд. Эту сумму предлагалось выплатить акциями. На прошлой неделе компания Comcast заявила, что готова заплатить $65 млрд, причем не акциями, а деньгами, сообщает ТАСС.

Ранее компания Walt Disney объявила о покупке одного из своих крупнейших конкурентов — 21st Century Fox. Сумма сделки составила около $52,4 млрд.