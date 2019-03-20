Туктамышева — Погорилой: «Научу детей уважать труд спортсменов, а не искать оправдания неудачам у других»

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Российская фигуристка и чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева ответила на критику российской фигуристки Анны Погорилой, которая высказалась о ее показательном выступлении в образе стюардессы на Skate Canada.

«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет.

Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — написала Туктамышева в своем Twitter.

Ранее Анна Погорилая заявила, что ей было бы стыдно перед будущими детьми за подобные выступления.