Погорилая о показательном выступлении Туктамышевой: «Мне было бы некомфортно перед будущим ребенком за такое»

Российская фигуристка выступила с критикой показательного выступления Елизаветы Туктамышевой, с которым она выступила в рамках Skate Canada.

«Не разделяю этих восторгов. Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина.

Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?»

Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя. Уверена, зрителям нравится не только номер с раздеванием, но и ее катание в целом», — сказала Погорилая «АиФ».

Напомним, в октябре прошлого года Туктамышева выступила в образе стюардессы, а к концу показательной программы сняла с себя пиджак и осталась в бюстгальтере.