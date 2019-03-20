Премию имени Габдуллы Тукая может получить уроженец Башкортостана

На Государственную премию РТ имени Габдуллы Тукая претендует уроженец Башкортостана, сообщает ИА «Башинформ».

Это татарский писатель, драматург и литературовед Галимжан Гильманов. Он уроженец деревни Асяново Дюртюлинского района Башкортостана. Гильманова выдвинули за сборник рассказов и новелл «Тәкъдиргә юл» и за сборник повестей «Ходай бүләге».

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов 26 апреля прошлого года наградил лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая 2018 года. Церемония награждения состоялась на сцене театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Обладателями премии стали писатель Камиль Каримов за две книги, изданные в Татарском книжном издательстве; художник Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры.