Тарасова и Морозов выиграли короткую программу чемпионата мира с мировым рекордом

Российские фигуристы Евгения Тарасова (выступающая за Татарстан) и Владимир Морозов после короткой программы лидируют в парном катании на чемпионате мира в Японии.

По итогам первого дня соревнований Тарасова и Морозов набрали 81,21 балла, установив мировой рекорд. Занявшей второе место китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цуном с 79,24 балла принадлежит предыдущий мировой рекорд.

Третью строчку занимает еще одна китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян — у них 75,51 балла. Другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт с 73,96 балла занимает четвертое место.



