Порошенко заявил, что Россия пытается парализовать работу киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия тормозит развитие метрополитена в Киеве. Об этом сказал во время своего выступления перед жителями в столице страны.

По словам Порошенко, за 2014 год поступило более 200 звонков о минировании метрополитена, но власти Украины научились «противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве».

«Попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились», — цитирует его слова телеканал NewsOne.

Кроме того, украинский лидер добавил, что работа киевского метро была остановлена только один раз за свою историю — во время событий на Майдане.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что вернет Крым в состав страны сразу после президентских выборов.