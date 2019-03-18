Порошенко: Крым будет возвращен Украине после президентских выборов

Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что вернет Крым в состав страны сразу после президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина не планирует идти ни на какие торги, ни на какие «подковерные договоренности».

«Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, дата проведения выборов президента Украины намечена на 31 марта. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал предвыборную кампанию на Украине «грязной и жесткой».