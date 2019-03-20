Эксперты назвали самые посещаемые российскими туристами страны

Самой востребованной российскими туристами страной стала Турция. Данные за 2018 год приводит аналитическое агентство ТурСтат.

Эксперты посчитали, что в прошлом году в Турцию россияне совершили 5,7 миллиона поездок. Далее следует Абхазия — 4,5 миллиона поездок, Финляндия — 3,36 миллиона, Казахстан — 3 миллиона, Украина — 2,29 миллиона, Китай — 2,018 миллиона.

Отмечается, что турпоток в Турцию за год вырос на 27%. При этом среди быстрорастущих направлений выделяются Грузия, Италия, ОАЭ, Тунис и Армения.

Всего за 2018 год россияне совершили 42 миллиона туристических поездок за рубеж.

Напомним, ранее российские туристы назвали лучший возраст для путешествий.