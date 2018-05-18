Итоги дня: новое правительство РФ, домашний арест Водопьяновой и избрание президента СБР

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 18 мая.

Новостью дня стало назначение нового правительства РФ — президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы. «Реальное время» опубликовало полный список министров и вице-премьеров, которые вошли в новый кабмин. Из предыдущего состава туда не попали Александр Ткачев (Минсельхоз), Михаил Мень (Минстрой), Николай Никифоров (Минсвязи), Владимир Пучков (МЧС), Сергей Донской (Минприроды), Максим Соколов (Минтранспорта), Александр Галушка (министр по развитию Дальнего Востока), Лев Кузнецов (министр по развитию Северного Кавказа) и Михаил Абызов (министр по вопросам Открытого правительства). Также в новое правительство не вошли вице-премьеры Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович. Последнего уже назначили сопредседателем фонда «Сколково».

«Саратовские авиалинии» объявили о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%. Это произошло несмотря на то, что авиакомпания накануне сообщила о возможном прекращении деятельности с 31 мая.

Ново-Савиновский райсуд Казани отправил под домашний арест председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову до 20 июня. Такое решение вынес зампред суда Марсель Ахметшин, удаливший СМИ из зала без ходатайства какой-либо из сторон и перевода заседания в закрытый режим.

Госдума готовит проект закона о реновации жилья по всей России. Среди его особенностей указываются то, что он предполагает не только снос, но и реконструкцию жилья.

И, напоследок, четырехкратный чемпион мира, депутат госдумы РФ Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России (СБР). Его кандидатуру поддержало большинство делегатов отчетно-выборной конференции организации. Также на пост главы СБР претендовали трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров и член правления СБР Дмитрий Алексашин.