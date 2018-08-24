Правительство РФ решило обнулить НДС на региональные авиарейсы в обход Москвы

Правительство России поручило разработать законопроект об обнулении НДС на межрегиональные авиарейсы в обход Москвы. Об этом сказано в распоряжении об утверждении «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики.

Целью законопроекта называется «снижение финансовой нагрузки на авиакомпании, повышение доступности авиаперевозок, компенсация выпадающих доходов бюджета за счет увеличения объемов транспортной работы и дополнительного дохода от неавиационной деятельности».



Согласно распоряжению, разработкой документа будет заниматься Минтранс, Минфин и Минэкономики.

Ранее обсуждалось повышение ставки на полеты через столицу с 10% до 20%. В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявили, что из-за этого билеты подорожают на 8—10%.

