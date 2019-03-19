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Шаймиев в КФУ ознакомился с системой подготовки педагогов

21:28, 19.03.2019
Шаймиев в КФУ ознакомился с системой подготовки педагогов
Фото: tatarstan.ru

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет, где ознакомился с особенностями педагогического образования вуза.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, что в вузе на педагогическом направлении обучается около 9 000 человек. При этом ежегодно выпускается около 2 000 человек, четверть из которых обучается на татарском языке.

После этого Шаймиев вместе с ректором КФУ и министром образования и науки Рафисом Бургановым осмотрели инфраструктуру вуза.

«У меня была возможность поговорить со студентами и преподавателями. Есть традиции, есть костяк, есть студенты с хорошим настроением. Мы были в нескольких лабораториях, и у нас появилась уверенность в том, что нам в республике удается внедрить лучшие, современные методы образования», — приводит слова Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Ранее Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального комплекса в Казани. На нем Госсоветник РТ рассказал, что объект должны сдать в 2020 году.

ОбществоОбразование Татарстан
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