Шаймиев в КФУ ознакомился с системой подготовки педагогов

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет, где ознакомился с особенностями педагогического образования вуза.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, что в вузе на педагогическом направлении обучается около 9 000 человек. При этом ежегодно выпускается около 2 000 человек, четверть из которых обучается на татарском языке.

После этого Шаймиев вместе с ректором КФУ и министром образования и науки Рафисом Бургановым осмотрели инфраструктуру вуза.

«У меня была возможность поговорить со студентами и преподавателями. Есть традиции, есть костяк, есть студенты с хорошим настроением. Мы были в нескольких лабораториях, и у нас появилась уверенность в том, что нам в республике удается внедрить лучшие, современные методы образования», — приводит слова Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Ранее Шаймиев провел совещание по вопросам строительства полилингвального комплекса в Казани. На нем Госсоветник РТ рассказал, что объект должны сдать в 2020 году.