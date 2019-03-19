Следователи передали дело Мамаева и Кокорина в прокуратуру для утверждения обвинения

Следствие передало в прокуратуру уголовное дело о драках с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Один из адвокатов Андрей Ромашов уточнил, что дело передано для утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС.



В случае утверждения обвинительного заключения дело передадут в Пресненский суд Москвы, который в течение 14 дней должен назначить предварительные слушания. На них суд может продлить срок ареста фигурантов сразу на полгода.

Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. После чего их арестовали и поместили в СИЗО. В начале марта стало известно, что Мамаев и Кокорин закончили ознакомление с материалами уголовного дела.