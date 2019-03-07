Мамаев и Кокорин закончили ознакомление с материалами уголовного дела

Игрок «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ознакомились с материалами уголовного дела.

Сегодня они закончили знакомиться с дополнительными материалами дела, на прошлой неделе — с основными.

В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено для утверждения прокурором. В случае утверждения дело направят в Пресненский суд Москвы, который в свою очередь в течение 14 дней обязан будет назначить предварительные слушания. В связи с этим Кокориным и Мамаеву могут продлить арест на полгода, пишет ТАСС.

Ранее судья Тверского районного суда Москвы Ольга Затомская продлила футболистам и другим фигурантам дела срок содержания под стражей до 8 апреля.

Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате они были арестованы и помещены в СИЗО.